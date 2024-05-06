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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Мощные магнитные бури ожидают россиян 6 и 7 мая

Бушуют магнитные бури: на Солнце произошла одна из крупнейших вспышек за 10 лет

6 мая 2024, 10:24
Фото: unsplash.com

Мощные магнитные бури ожидают россиян 6 и 7 мая

Ученые говорят, что взрыв все еще идет.

Очередная неделя мая началась с магнитных бурь. Общая их продолжительность 6 и 7 мая может составить около 30 часов, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Пиковые значения бурь прогнозируются на уровне около G2 (кр-индекс равен 6), что является умеренным значением. Сила удара по Земле будет смягченной, так как основное направление движения вещества проходит сбоку от планеты. Прямо сейчас на Солнце происходит крупная вспышка. Ученые говорят, что регистрируют резкий рост потоков рентгеновского излучения, измеряемых на уровне орбиты Земли. Кроме того, вспышку можно наблюдать через космические телескопы.

События такого масштаба относятся к исключительно крупным. По данным наблюдений, это один из самых мощных взрывов за последние 10 лет. С мая 2014 года было зарегистрировано только четыре более мощных вспышки на Солнце.

Сейчас признаков снижения солнечной активности нет. Нельзя точно спрогнозировать последствия вспышки, поскольку взрыв продолжается. Ученые говорят, что остается высоким риск прихода потоков тяжелых частиц, которые влияют на электронику космических аппаратов.

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#Общество#Космос#Солнце#Магнитная буря#Магнитные бури
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