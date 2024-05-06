Бушуют магнитные бури: на Солнце произошла одна из крупнейших вспышек за 10 лет

Пиковые значения бурь прогнозируются на уровне около G2 (кр-индекс равен 6), что является умеренным значением. Сила удара по Земле будет смягченной, так как основное направление движения вещества проходит сбоку от планеты. Прямо сейчас на Солнце происходит крупная вспышка. Ученые говорят, что регистрируют резкий рост потоков рентгеновского излучения, измеряемых на уровне орбиты Земли. Кроме того, вспышку можно наблюдать через космические телескопы.