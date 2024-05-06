Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж

В марте 2021 года Ленинский райсуд признал экс-чиновника виновным в незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. Ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей и два года лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме этого, Роману Кокшарову запрещено было занимать руководящие должности в течение двух лет.