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Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж

Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж

6 мая 2024, 14:14
Фото: properm.ru
Это первое официальное трудоустройство бывшего зампреда после увольнения с госслужбы.

Бывший заместитель председателя Пермского края Роман Кокшаров 1 апреля занял должность замдиректора в колледже «Кунгурский центр образования №1». Это его первое трудоустройство после увольнения с государственной службы. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на Кокшарова.

«Мне понятна специфика работы. Хочу передать опыт детям, студентам. Опыт у меня большой», — рассказал мужчина изданию.

Экс-мэр Кунгура Роман Кокшаров занимал пост главы краевого минтербеза с 2015 года, в 2017 году — был назначен первым заместителем председателя правительства Прикамья. В 2019 году ушел в отставку.

В марте 2021 года Ленинский райсуд признал экс-чиновника виновным в незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. Ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей и два года лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме этого, Роману Кокшарову запрещено было занимать руководящие должности в течение двух лет.

Суд освободил Кокшарова от штрафа по истечению срока давности. Так, в июне 2021 года бывший зампред Прикамья добился разрешения работать в органах госвласти.

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