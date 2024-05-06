Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Бывший заместитель председателя Пермского края Роман Кокшаров 1 апреля занял должность замдиректора в колледже «Кунгурский центр образования №1». Это его первое трудоустройство после увольнения с государственной службы. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на Кокшарова.
«Мне понятна специфика работы. Хочу передать опыт детям, студентам. Опыт у меня большой», — рассказал мужчина изданию.
Экс-мэр Кунгура Роман Кокшаров занимал пост главы краевого минтербеза с 2015 года, в 2017 году — был назначен первым заместителем председателя правительства Прикамья. В 2019 году ушел в отставку.
В марте 2021 года Ленинский райсуд признал экс-чиновника виновным в незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. Ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей и два года лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме этого, Роману Кокшарову запрещено было занимать руководящие должности в течение двух лет.
Суд освободил Кокшарова от штрафа по истечению срока давности. Так, в июне 2021 года бывший зампред Прикамья добился разрешения работать в органах госвласти.