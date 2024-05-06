Что посмотреть пермякам в Екатеринбурге? ТОП-5 мест для знакомства с городом

Посетители смотровой площадки могут послушать аудио-экскурсию, в которой рассказываются интересные факты о знаковых местах Екатеринбурга. А в самом здании бизнес-центра располагается музей легендарного поэта и актера Владимира Высоцкого, в который можно заглянуть, если вы купили билет на обзорную площадку. В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в Париже, который организовала вдова Владимира Высоцкого, актриса Марина Влади. Специально для музея были выкуплены иконы, картины и украшения, принадлежавшие семье Высоцкого-Влади.