Что посмотреть пермякам в Екатеринбурге? ТОП-5 мест для знакомства с городом

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Если вы впервые в Екатеринбурге, то непременно поднимитесь на смотровую площадку небоскреба (ул. Малышева, 51). Отсюда с высоты 52 этажа (186 метров) открывается прекрасная панорама города. Столица Свердловской области простирается вдаль на 25 км, и увидеть ее можно, как на ладони.
Посетители смотровой площадки могут послушать аудио-экскурсию, в которой рассказываются интересные факты о знаковых местах Екатеринбурга. А в самом здании бизнес-центра располагается музей легендарного поэта и актера Владимира Высоцкого, в который можно заглянуть, если вы купили билет на обзорную площадку. В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в Париже, который организовала вдова Владимира Высоцкого, актриса Марина Влади. Специально для музея были выкуплены иконы, картины и украшения, принадлежавшие семье Высоцкого-Влади.
Стоимость входного билета 600 рублей, льготный билет для учащихся с 12 лет, студентов, пенсионеров, ветеранов труда и многодетных семей — 500 рублей. Кроме того, 400 рублей будет стоить билет для инвалидов I, II, III групп и детей от 5 до 12 лет.
Президентский Центр Б. Н. Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3) — это некоммерческая организация, названная в честь первого президента России Бориса Ельцина. Центр был открыт в ноябре 2015 года в соответствии с федеральным законом №68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий».
Под эгидой Ельцин-центра работает музей первого президента России и архив его имени. Центр занимается сохранением и изучением исторического наследия Бориса Ельцина.
В Ельцин-центре есть постоянные и временные выставки, регулярно организуются кинопоказы, проводятся лекции приглашенных исследователей. В здании открыты сувенирные и книжные магазины, а также кафе. Среди экспозиций особенно примечательны «Семь дней, которые изменили Россию», посвященные переломному периоду.
Это первый частный музей иконы в России, открытый в 1999 году на Энгельса, 15. Невьянская икона считается вершиной уральского горнозаводского старообрядческого иконописания. Ее особенностями являются высокий уровень мастерства, пейзажи, включающие в себя географические подробности, интересная архитектура. Работы мастеров отличаются обилием золота и высоким уровнем обработки основы.
Невьянская икона создавалась и развивалась в Невьянске, Нижнем Тагиле, Черноисточинске, Верх-Нейвинске, Екатеринбурге и иных местах проживания уральских старообрядцев.
При посещении музея вы услышите историю наиболее примечательных икон от экскурсовода. Также здесь открыт сувенирный магазин, где можно приобрести краеведческую литературу, фигурки и украшения. Стоимость билета на одного человека — 400 рублей.
Город Екатеринбург начал строиться с плотины. Здесь, на месте будущего Исторического сквера весной 1723 года по указу Петра I началось строительство железоделательного завода.
Облик, близкий к современному, плотина обрела чуть более 50 лет назад. В честь 250-летия Екатеринбурга строители провели реконструкцию. Пешеходные зоны облицевали гранитом, построили Исторический сквер и установили барельеф, посвященный первым строителям города.
Спустя столетия это место остается для горожан особенным — здесь они встречаются, влюбляются, любуются закатами и гуляют. В прошлом году на Плотинке, на перекрестке проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи появилась гранитная карта Екатеринбурга с делением на районы. Памятник был установлен в честь 300-летия города.
В комплекс музея входит несколько подразделений:
Расскажем чуть подробнее о нескольких филиалах. В главном здании представлены произведения отечественного искусства и «Пермское посольство» — совместный проект с Пермской художественной галереей. В ходе «Пермского посольства» в музее проходят лектории, также представлены знаковые произведения русской и западноевропейской живописи из пермского собрания.
Музей наивного искусства был открыт в ноябре 2017 года в здании бывшей усадьбы лесничего Кудрина, являющегося памятником архитектуры. Коллекция сформирована на основе собрания экс-мэра Екатеринбурга, коллекционера Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом). Постоянная экспозиция включает в себя рассказ об истории собрания и действующих лицах уральского наивного искусства.
Сам термин «наивное искусство» является условным. Он обозначает своего рода современное народное творчество — живопись и графику, а иногда и прикладное искусство.
Центр «Эрмитаж-Урал» тоже находится в памятнике архитектуры — доме купца Бардыгина 1912 года постройки. В годы Великой Отечественной войны здесь хранили коллекции Государственного Эрмитажа.
На первом этаже музея находится зал для временных выставок из Государственного Эрмитажа, на втором этаже размещена постоянная экспозиция предметов западноевропейского искусства, а на третьем — мемориальная экспозиция «В глубоком тылу».