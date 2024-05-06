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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Вид на город с вертолета.

Что посмотреть пермякам в Екатеринбурге? ТОП-5 мест для знакомства с городом

6 мая 2024, 09:37
Фото: екатеринбург.рф
Вид на город с вертолета.

Что обязательно нужно посетить в Екатеринбурге: ТОП-5 мест для путешественников

Хотите отдохнуть в выходные, но при этом все интересные места в Пермском крае уже посетили? Предлагаем отправиться в столицу Урала — Екатеринбург, и познакомиться с богатой историей и искусством города.
Сюжет
Туризм

Бизнес-центр «Высоцкий»

Если вы впервые в Екатеринбурге, то непременно поднимитесь на смотровую площадку небоскреба (ул. Малышева, 51). Отсюда с высоты 52 этажа (186 метров) открывается прекрасная панорама города. Столица Свердловской области простирается вдаль на 25 км, и увидеть ее можно, как на ладони.

Посетители смотровой площадки могут послушать аудио-экскурсию, в которой рассказываются интересные факты о знаковых местах Екатеринбурга. А в самом здании бизнес-центра располагается музей легендарного поэта и актера Владимира Высоцкого, в который можно заглянуть, если вы купили билет на обзорную площадку. В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в Париже, который организовала вдова Владимира Высоцкого, актриса Марина Влади. Специально для музея были выкуплены иконы, картины и украшения, принадлежавшие семье Высоцкого-Влади.

Стоимость входного билета 600 рублей, льготный билет для учащихся с 12 лет, студентов, пенсионеров, ветеранов труда и многодетных семей — 500 рублей. Кроме того, 400 рублей будет стоить билет для инвалидов I, II, III групп и детей от 5 до 12 лет.

Фото: visotsky-e.ru

Ельцин-центр

Президентский Центр Б. Н. Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3) — это некоммерческая организация, названная в честь первого президента России Бориса Ельцина. Центр был открыт в ноябре 2015 года в соответствии с федеральным законом №68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий».

Под эгидой Ельцин-центра работает музей первого президента России и архив его имени. Центр занимается сохранением и изучением исторического наследия Бориса Ельцина.

В Ельцин-центре есть постоянные и временные выставки, регулярно организуются кинопоказы, проводятся лекции приглашенных исследователей. В здании открыты сувенирные и книжные магазины, а также кафе. Среди экспозиций особенно примечательны «Семь дней, которые изменили Россию», посвященные переломному периоду.

Фото: properm.ru

Музей «Невьянская икона»

Это первый частный музей иконы в России, открытый в 1999 году на Энгельса, 15. Невьянская икона считается вершиной уральского горнозаводского старообрядческого иконописания. Ее особенностями являются высокий уровень мастерства, пейзажи, включающие в себя географические подробности, интересная архитектура. Работы мастеров отличаются обилием золота и высоким уровнем обработки основы.

Невьянская икона создавалась и развивалась в Невьянске, Нижнем Тагиле, Черноисточинске, Верх-Нейвинске, Екатеринбурге и иных местах проживания уральских старообрядцев.

При посещении музея вы услышите историю наиболее примечательных икон от экскурсовода. Также здесь открыт сувенирный магазин, где можно приобрести краеведческую литературу, фигурки и украшения. Стоимость билета на одного человека — 400 рублей.

Фото: ekaterinburg.guide

Плотинка

Город Екатеринбург начал строиться с плотины. Здесь, на месте будущего Исторического сквера весной 1723 года по указу Петра I началось строительство железоделательного завода.

Облик, близкий к современному, плотина обрела чуть более 50 лет назад. В честь 250-летия Екатеринбурга строители провели реконструкцию. Пешеходные зоны облицевали гранитом, построили Исторический сквер и установили барельеф, посвященный первым строителям города.

Спустя столетия это место остается для горожан особенным — здесь они встречаются, влюбляются, любуются закатами и гуляют. В прошлом году на Плотинке, на перекрестке проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи появилась гранитная карта Екатеринбурга с делением на районы. Памятник был установлен в честь 300-летия города.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

В комплекс музея входит несколько подразделений:

  • главное здание (Воеводина, 5);
  • «Эрмитаж-Урал» (Вайнера, 11);
  • музей наивного искусства (Розы Люксембург, 18);
  • центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (Пушкина, 5);
  • реставрационно-хранительский корпус (Вайнера, 16).

Расскажем чуть подробнее о нескольких филиалах. В главном здании представлены произведения отечественного искусства и «Пермское посольство» — совместный проект с Пермской художественной галереей. В ходе «Пермского посольства» в музее проходят лектории, также представлены знаковые произведения русской и западноевропейской живописи из пермского собрания.

зал Якоба Йордансазал Якоба Йорданса
Якоб Йорданс. Павел и Варнава в Листре. Холст, маслоЯкоб Йорданс. Павел и Варнава в Листре. Холст, масло
Ян Брейгель Старший (Бархатный). Медь, масло. ПейзажЯн Брейгель Старший (Бархатный). Медь, масло. Пейзаж
зал Якоба Йорданса
Фото: пресс-служба Музея

Музей наивного искусства был открыт в ноябре 2017 года в здании бывшей усадьбы лесничего Кудрина, являющегося памятником архитектуры. Коллекция сформирована на основе собрания экс-мэра Екатеринбурга, коллекционера Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом). Постоянная экспозиция включает в себя рассказ об истории собрания и действующих лицах уральского наивного искусства.

Сам термин «наивное искусство» является условным. Он обозначает своего рода современное народное творчество — живопись и графику, а иногда и прикладное искусство.

Выставка «Провинциальный репортаж» Юрия ШероваВыставка «Провинциальный репортаж» Юрия Шерова
Выставка «Провинциальный репортаж» Юрия ШероваВыставка «Провинциальный репортаж» Юрия Шерова
Выставка «Провинциальный репортаж» Юрия ШероваВыставка «Провинциальный репортаж» Юрия Шерова
Выставка «Провинциальный репортаж» Юрия Шерова
Фото: vk.com/museumnaiveart

Центр «Эрмитаж-Урал» тоже находится в памятнике архитектуры — доме купца Бардыгина 1912 года постройки. В годы Великой Отечественной войны здесь хранили коллекции Государственного Эрмитажа.

На первом этаже музея находится зал для временных выставок из Государственного Эрмитажа, на втором этаже размещена постоянная экспозиция предметов западноевропейского искусства, а на третьем — мемориальная экспозиция «В глубоком тылу».

Фото: i-z-o.art
#Наталия Главатских#Общество#Пермь#Туризм#Екатеринбург#Путешествия#Внутренний туризм#Свердловская область
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