Forbes назвал пермскую балерину новой звездой российского балета

Ланцева родилась в Екатеринбурге, сначала она занималась хореографией просто так для себя, не думая о карьере. В 15 лет она осознала, что свяжет с этим занятием будущее. Критик Анна Галайда отмечает, что изъяны в учебе пришлось исправлять уже на профессиональное сцене. Но Галайда считает, что, возможно, именно благодаря вольным детским годам балерина ощущает себя естественно и свободно на сцене.