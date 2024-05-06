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Forbes назвал пермскую балерину новой звездой российского балета

Forbes назвал пермскую балерину новой звездой российского балета

6 мая 2024, 05:06
Фото: vk.com/permopera
Полина Ланцева родилась в Екатеринбурге, но выступает в пермском театре.

Солистку Пермского театра оперы и балета назвали одной из новых звезд российского балета. Полина Ланцева (Булдакова) окончила Пермское хореографическое училище в 2011 году, затем попала в театр.

Ланцева родилась в Екатеринбурге, сначала она занималась хореографией просто так для себя, не думая о карьере. В 15 лет она осознала, что свяжет с этим занятием будущее. Критик Анна Галайда отмечает, что изъяны в учебе пришлось исправлять уже на профессиональное сцене. Но Галайда считает, что, возможно, именно благодаря вольным детским годам балерина ощущает себя естественно и свободно на сцене.

Звездный час балерины наступил в момент, когда хореограф Александр Мирошниченко поставил золушку, Ланцева сыграла главную роль. За исполнение партии Никии в балете «Баядерка» Ланцева получила «Золотую Маску».

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#Пермь#Театр оперы и балета#Оперный театр#Пермский театр оперы
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