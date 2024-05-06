Фотография, кричащая о погоде. В Перми обледенел фонтан «Одуванчик»

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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В Перми обледенел фонтан «Одуванчик», расположенный на территории ПГНИУ. Это произошло еще 5 мая: «Мы были удивлены, когда увидели замёрзший фонтан „Одуванчик“!», — рассказали в соцсетях университета.
Морозы не покинут Пермский край и на этой неделе. Температура в ближайшие дни будет ниже нормы на 5° ниже климатической нормы. Норма для данного периода года — +9°. Самым теплым днем станет 8 мая, но только на юге Прикамья — там потеплеет до +20°.
Фонтан «Одуванчик» открылся на территории университета 31 августа 2005 года. Обычно городские фонтаны запускают в начале мая, «Одуванчик» начинает свою работу раньше.