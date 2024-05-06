Фотография, кричащая о погоде. В Перми обледенел фонтан «Одуванчик»

Морозы не покинут Пермский край и на этой неделе. Температура в ближайшие дни будет ниже нормы на 5° ниже климатической нормы. Норма для данного периода года — +9°. Самым теплым днем станет 8 мая, но только на юге Прикамья — там потеплеет до +20°.