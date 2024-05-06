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Глава Косинского округа может уйти в отставку после отпуска

Глава Косинского округа может уйти в отставку после отпуска

6 мая 2024, 09:10
Фото: vk.com/id83729706
Засухин занимает свой пост с 2020 года.

Глава Косинского округа 45-летний Эдуард Засухин может уйти в отставку. Сейчас чиновник находится в отпуске, но на рабочее место он уже не вернется, сообщает «Звезда» со ссылкой на источники. По данным СМИ, все дело в слабых показателях развития округа. Вдобавок, еще одной проблемой стали низкие результаты по выборам в округе.

В начале 2020 года Засухин стал главой округа. За кандидатуру Засухина проголосовали восемь из 15 депутатов. До этого он был членом территориальной избирательной комиссии Кудымкарского округа.

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