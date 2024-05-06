Глава Косинского округа может уйти в отставку после отпуска

Глава Косинского округа 45-летний Эдуард Засухин может уйти в отставку. Сейчас чиновник находится в отпуске, но на рабочее место он уже не вернется, сообщает «Звезда» со ссылкой на источники. По данным СМИ, все дело в слабых показателях развития округа. Вдобавок, еще одной проблемой стали низкие результаты по выборам в округе.