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Глава СК Бастрыкин заинтересовался попыткой убийства военного Пермском крае

Глава СК заинтересовался попыткой убийства военного Пермском крае

6 мая 2024, 02:41
Фото: sledcom.ru

Глава СК Бастрыкин заинтересовался попыткой убийства военного Пермском крае

Преступление случилось в поезде.

Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на военного в поезде «Москва-Владивосток». Покушение на убийство произошло вечером 3 мая, когда поезд ехал по территории Пермского края.

26-летний житель Московской области напал на 25-летнего жителя Красноярского края, подозреваемый нанес попутчику около 10 ударов. После этого нападавшего задержали пассажиры поезда.

До инцидента между мужчинами случился конфликт, потерпевший помешал грубым действиям, которые совершал житель Московской области.

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#Пермь#Убийство#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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