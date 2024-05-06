Каждый десятый житель Пермского края имеет доход ниже границы бедности

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В 2023 году количество пермяков с доходами ниже границы бедности в Прикамье составило 9,9% от общей численности населения. Об этом сообщается на сайте Росстата.
Согласно официальной статистике ведомства, это самый низкий показатель за весь период наблюдений (с 1995 года). Так, в абсолютном значении число жителей Пермского края с доходами ниже прожиточного минимума в прошлом году сложилось в 248,8 тыс. человек, что также является самым минимальным показателем с 1995 года.
Значение границы бедности на одного человека рассчитывается путём умножения базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный период. Граница бедности в регионе в 2023 году в среднем составила чуть более 13,8 тыс. рублей. Из них у трудоспособного населения — около 14,8 тыс. рублей, пенсионеров — порядка 11,4 тыс. рублей, детей — 14,2 тыс. рублей.