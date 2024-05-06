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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:25

Каждый десятый житель Пермского края имеет доход ниже границы бедности

Каждый десятый житель Пермского края имеет доход ниже границы бедности

6 мая 2024, 12:25
Фото: 1MI
Граница бедности в Пермском крае по итогам 2023 года составила почти 14 тыс. рублей.

В 2023 году количество пермяков с доходами ниже границы бедности в Прикамье составило 9,9% от общей численности населения. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Согласно официальной статистике ведомства, это самый низкий показатель за весь период наблюдений (с 1995 года). Так, в абсолютном значении число жителей Пермского края с доходами ниже прожиточного минимума в прошлом году сложилось в 248,8 тыс. человек, что также является самым минимальным показателем с 1995 года.

Значение границы бедности на одного человека рассчитывается путём умножения базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный период. Граница бедности в регионе в 2023 году в среднем составила чуть более 13,8 тыс. рублей. Из них у трудоспособного населения — около 14,8 тыс. рублей, пенсионеров — порядка 11,4 тыс. рублей, детей — 14,2 тыс. рублей.

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#Пермский край#Доходы#Росстат#Прожиточный минимум#Прикамье#Индекс потребительских цен#Трудоспособное население#Граница бедности
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