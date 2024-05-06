Каждый десятый житель Пермского края имеет доход ниже границы бедности

Согласно официальной статистике ведомства, это самый низкий показатель за весь период наблюдений (с 1995 года). Так, в абсолютном значении число жителей Пермского края с доходами ниже прожиточного минимума в прошлом году сложилось в 248,8 тыс. человек, что также является самым минимальным показателем с 1995 года.