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Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Пермь утром 6 мая накрыл снегопад

Когда уже настоящая весна? Снегопад накрыл Пермь

6 мая 2024, 03:41
Фото: properm.ru

Пермь утром 6 мая накрыл снегопад

Днем снег должен растаять.

Пермский край вновь накрыл снегопад. Крупный снегопад был в Прикамье и соседних регионах в ночь на 4 мая, тогда сильнее всего досталось Свердловской области, где жители некоторых населенных пунктов остались без электричества из-за обрыва проводов и падения деревьев. Прикамью удалось избежать подобных происшествий.

Утром 6 мая пермяки вновь заметили снег. По данным ГИС-центра ПГНИУ, 6 мая циклон, сформировавшийся на арктическом фронте, выйдет с Нижегородской области на Пермский край — он и принесет осадки. В Перми ненадолго утром образуется снежный покров, но днем уже растает, так как потеплеет до +7˚. Слабый снег прогнозируется и во вторник.

В ГИБДД Пермского края в связи с ухудшением погоды предупреждают водителей быть внимательнее на дорогах, утром и ночью ожидается минусовая температура, осадки. Автовладельцев призывают минимизировать поездки в это время, отказаться от езды на летних шинах.

Фото: properm.ru
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