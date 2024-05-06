Когда уже настоящая весна? Снегопад накрыл Пермь

Утром 6 мая пермяки вновь заметили снег. По данным ГИС-центра ПГНИУ, 6 мая циклон, сформировавшийся на арктическом фронте, выйдет с Нижегородской области на Пермский край — он и принесет осадки. В Перми ненадолго утром образуется снежный покров, но днем уже растает, так как потеплеет до +7˚. Слабый снег прогнозируется и во вторник.