Лучшие возрастные стрижки для женщин 50+

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Первой стилисты выделяют стрижку пикси, которая отлично подходит для скрытия редеющих волос. Эта очень короткая стрижка придает особый шарм женщине с серебристыми волосами, слегка взлохмаченными, пишет newia.ru.
Стрижка боб с объемом у корней и слегка завитыми кончиками добавляет образу непринужденности и помогает скорректировать форму лица.
Асимметричная стрижка является отличным способом омоложения и может быть дополнена необычной окраской волос для создания более эффектного образа.
Похожая на пикси стрижка бикси — это вариант, при котором пряди не такие короткие, что придает более женственный вид.
И последняя в нашем списке — стрижка помпадур, которая ранее была мужской. В этой стрижке бока и затылок выстрижены коротко, а верхние пряди уложены в стильный хохолок.
Не забывайте, что седые волосы выглядят привлекательно, только если лицо ухоженное и с хорошим макияжем.