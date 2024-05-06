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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Лучшие возрастные стрижки для женщин 50+

Лучшие возрастные стрижки для женщин 50+

6 мая 2024, 11:42
Фото: krasavica.info, modof.club, thevoicemag.ru
Популярные стилисты утверждают, что платиновые оттенки волос сейчас в моде, поэтому не стоит стесняться своей седины. Наоборот, правильная стрижка может сделать женщину стильной. Расскажем о пяти вариантах модных стрижек.

Первой стилисты выделяют стрижку пикси, которая отлично подходит для скрытия редеющих волос. Эта очень короткая стрижка придает особый шарм женщине с серебристыми волосами, слегка взлохмаченными, пишет newia.ru.

Стрижка боб с объемом у корней и слегка завитыми кончиками добавляет образу непринужденности и помогает скорректировать форму лица.

Асимметричная стрижка является отличным способом омоложения и может быть дополнена необычной окраской волос для создания более эффектного образа.

Похожая на пикси стрижка бикси — это вариант, при котором пряди не такие короткие, что придает более женственный вид.

И последняя в нашем списке — стрижка помпадур, которая ранее была мужской. В этой стрижке бока и затылок выстрижены коротко, а верхние пряди уложены в стильный хохолок.

Не забывайте, что седые волосы выглядят привлекательно, только если лицо ухоженное и с хорошим макияжем.

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