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Published Сегодня, 06:21

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Мэр Перми Эдуард Соснин попросил отказаться от поездок на личном транспорте

Мэр Перми Эдуард Соснин призвал пермяков отказаться от поездок на личном транспорте

6 мая 2024, 06:21
Фото: properm.ru

Мэр Перми Эдуард Соснин попросил отказаться от поездок на личном транспорте

Утром в краевой столице выпал снег.

Глава Перми Эдуард Соснин попросил пермяков отказаться от поездок на личном транспорте 6 мая. По слова Соснина, в ближайшие часы мокрый снег сменится на дождь, но на дорогах все еще возможен гололед.

«Будьте аккуратны, по возможности постарайтесь ограничить поездки на личном транспорте, если вы уже сменили резину на летнюю», — пояснил мэр.

Общественный транспорт не отстает от расписания, несмотря на погоду.

Это не последний снег на этой неделе. По данным синоптиков, температура будет ниже нормы в ближайшие дни на 5°. Летняя жара прогнозируется только 8 мая, правда, лишь на юге региона — там потеплеет до +20°.

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