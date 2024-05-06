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Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

В Пермском крае будет холодная неделя, но затем потеплеет до +20°

Морозы и мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

6 мая 2024, 02:58
Фото: properm.ru

В Пермском крае будет холодная неделя, но затем потеплеет до +20°

Самым теплым днем станет 8 мая, но летняя жара накроет только юг региона.

В Пермском крае на этой неделе вновь будет холодная погода. Температура прогнозируется в среднем на 5° ниже климатической нормы. Норма для данного периода в регионе составляет около +9°. Ночные заморозки продолжатся, а днем температура не превысит +9°.

Исключением станет лишь 8 мая, когда юг региона накроет волна тепла, температура повысится до +20°, но поднимется сильный ветер — до 18 м/с. При этом потепление будет очень коротким, оно продлится около 15 часов. Осадков ожидается больше нормы, в основном дожди будут 6, 8 и 9 мая, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

Погода по дням:

  • 6 мая: днем +3…+8°, порывы ветра до 17 м/с;
  • 7 мая: небольшой дождь, ночью -3.+2°, днем +3…+8°;
  • 8 мая: дождь, на севере мокрый дождь, ночью -1…+4°, на юге до +9°, днем +3…+8°, на юге до +15…+20°;
  • 9 мая: мокрый снег, дождь, ночью +3…+8°, днем +4…+9°;
  • 10 мая: мокрый снег, дождь, ночью -5…0°, днем +3…+8°, порывы ветра до 17 м/с.

В выходные 11 и 12 мая температура начнет медленно расти, ночью 0…+5°, днем до +14°. Вместе с потеплением придут дожди.

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#Пермь#Погода
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