Морозы и мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

Исключением станет лишь 8 мая, когда юг региона накроет волна тепла, температура повысится до +20°, но поднимется сильный ветер — до 18 м/с. При этом потепление будет очень коротким, оно продлится около 15 часов. Осадков ожидается больше нормы, в основном дожди будут 6, 8 и 9 мая, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».