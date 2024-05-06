Морозы и мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
В Пермском крае на этой неделе вновь будет холодная погода. Температура прогнозируется в среднем на 5° ниже климатической нормы. Норма для данного периода в регионе составляет около +9°. Ночные заморозки продолжатся, а днем температура не превысит +9°.
Исключением станет лишь 8 мая, когда юг региона накроет волна тепла, температура повысится до +20°, но поднимется сильный ветер — до 18 м/с. При этом потепление будет очень коротким, оно продлится около 15 часов. Осадков ожидается больше нормы, в основном дожди будут 6, 8 и 9 мая, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».
Погода по дням:
В выходные 11 и 12 мая температура начнет медленно расти, ночью 0…+5°, днем до +14°. Вместе с потеплением придут дожди.