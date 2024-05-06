Нападавший на военного в поезде в Прикамье заявил, что ничего не помнит

В этот конфликт и вмешались другие пассажиры, сосед по купе — военный скрутил Александра и увел на место успокаиваться. Тот как будто бы даже послушался и сел на свою полку. Но через некоторое время, уже в восьмом часу вечера, схватил нож и бросился на военнослужащего, нанося один удар за другим — как будто хотел отомстить за что-то. Во время поножовщины Александр кричал, что хочет убить соседа.