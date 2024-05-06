Нападавший на военного в поезде в Прикамье заявил, что ничего не помнит

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
В Перми следователи на транспорте расследуют странную историю с нападением на военнослужащего в купе первого вагона поезда Москва — Владивосток. Отчет о происшествии запросил глава СК России Александр Бастрыкин. Попытались восстановить, что происходило в прошлую пятницу и из-за чего 25-летний житель Москвы набросился на соседа с ножом.
Все участники будущей трагедии сели в первый купейный вагон поезда №10 сообщением Москва — Владивосток в полдесятого вечера 2 мая на Ярославском вокзале. 25-летний кадровый военнослужащий (его имя не раскрывают из соображений безопасности) ехал из зоны СВО на побывку домой в Красноярский край. Его сосед по купе, москвич Александр, имел на руках билеты до Владивостока, но цель и явная причина путешествия была неизвестна.
Надо отметить, что в поезде №10 от Москвы до Владивостока идут только три пассажирских вагона — два купейных и один плацкартных. Остальной состав формируют почтово-багажные, и прицепные вагоны, меняющиеся между большими перегонами. В основном вагоне №1 и ехали герои этой истории. До встречи в поезде мужчины никогда не встречались, но и до стычки в вагоне не сблизились и не установили каких-либо отношений.
Как рассказали журналисту Properm.ru информированные собеседники в правоохранительных органах, 26-летний мужчина фактически сбежал в сторону Владивостока из дома. Он тайком взял деньги на билет у родителей и купил билет на самый продолжительный в стране маршрут — до Владивостока.
Почти сутки до территории Пермского края соседи, рассказывают очевидцы, ехали без каких-либо эксцессов. Попутчики отрицают, что в дороге молодые люди употребляли алкоголь — часы в дороге шли медленно и спокойно. Пока поезд не остановился на станции Верещагино на территории Пермского края, 3 мая в 18:38 местного времени. Следующая станция — Пермь.
Именно здесь из окна москвич Александр увидел прекрасный, ярко-алый закат. Он заявил попутчикам, что это и есть его конечная станция, здесь он и останется.
Пока Александр собрался выйти, поезд уже тронулся со станции Верещагино — здесь стоянка составляет всего две минуты, что мужчину крайне не устроило и взволновало. Он пошел к проводнице, и попросил открыть дверь, чтобы выйти. Женщина объяснила, что следующая станция — Пермь-2, в 20:21 местного времени по расписанию, и раньше никто не сможет выйти из поезда. После чего столичный пассажир начал бросаться на проводницу и даже пытался ее душить, чтобы заставить отдать ключ от вагона.
В этот конфликт и вмешались другие пассажиры, сосед по купе — военный скрутил Александра и увел на место успокаиваться. Тот как будто бы даже послушался и сел на свою полку. Но через некоторое время, уже в восьмом часу вечера, схватил нож и бросился на военнослужащего, нанося один удар за другим — как будто хотел отомстить за что-то. Во время поножовщины Александр кричал, что хочет убить соседа.
На помощь военному пришли соседи по вагону, Александра оттащили от него. О произошедшем сообщили начальнику поезда, тот — передал данные в правоохранительные органы. Все произошло на перегоне станция Верещагино — станция Чайковская, где расстояние составляет 93 км, а среднее время в пути — 1 час 15 минут.
Как рассказывают очевидцы, осознав содеянное, 25-летний Александр вырвался из рук попутчиков. После этого он попытался закрыться в одном из купе, откуда его и забирали встретившие на станции Чайковского полицейские линейного отдела.
Первую помощь раненному военному оказали нашедшиеся в поезде медики и пассажиры. Значительная часть ножевых ранений оказались проникающими и задели жизненно важные органы. Кровопотеря оказалась значительной и угрожающей. Как говорят информированные собеседники, военнослужащий обязан жизнью медикам скорой, которые смогли остановить кровотечение, стабилизировать пациента и доставить его в ближайший (в 18 километрах) Краснокамск.
В городской больнице в пятницу, 3 мая и в субботу 4 мая молодому военному сделали несколько экстренных операций, после чего перевели в отделение реанимации. На утро понедельника его состояние оценивалось как стабильное, средней тяжести. Долечиваться, как и положено, 25-летнего офицера переведут в военный госпиталь в Пермь. После реабилитации он сможет продолжить поездку в отпуск к родным.
Полицейские вечером 3 мая задержали Александра и доставили со станции Чайковской в Пермь. Здесь его передали в руки следователей МСУТ СК России, мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Уже утром 4 мая, в субботу, Дзержинский районный суд отправил по ходатайству следствия Александра в СИЗО на строк до 4 июля. Заседание по избранию меры пресечения прошло очень быстро, где и выяснились несколько любопытных моментов.
Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, сам любитель пермских закатов и его адвокат заявили интересную информацию. Мужчина сообщил, что он не уверен, что именно он нападал на соседа на купе, поскольку ничего не помнит из произошедшего в поезде.
Из представленных в суд документов известно, что Александр ранее не судим, состоит на учете в психиатрической клинике в Москве. Данных о том, что в его крови нашли следы алкоголя и наркотиков, в суд представлено не было. По имеющейся информации, устроившему поножовщину мужчине предстоит комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Не исключено, что по ее результатам к нему могут быть применены меры медицинского характера — принудительное стационарное лечение.
Уже сегодня, 6 мая, глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на военного в поезде «Москва-Владивосток». Покушение на убийство произошло вечером 3 мая, когда поезд ехал по территории Пермского края.