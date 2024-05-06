Одна из крупнейших пермских IT-компаний в 2023 году увеличила выручку на 50%

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
Выручка пермской IT-компании ООО «Макроскоп Трейд» за 2023 год увеличилась на 50%, составив 706,2 млн рублей (в 2022-м — 469,8 млн руб.). Прибыль компании за этот же отчетный период выросла на 5% с 24,4 до 25,8 млн рублей. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».
Объем реализации разработчика программных продуктов в сфере IP-видеонаблюдения ООО «Сателлит», который представлен на рынке под брендом Macroscop, за прошлый год вырос до 415,3 млн рублей, увеличившись также на 50%. При этом прибыль организации увеличилась в 2,3 раза и сложилась в 346,5 млн руб.
Macroscop занимается разработкой программного обеспечения для управления системами видеонаблюдения. Основана организация в 2008 году. Macroscop входит в топ-3 самых быстрорастущих инновационных компаний по версии рейтинга Российской венчурной компании, Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), МСП Банка, Высшей школы экономики и PricewaterhouseCoopers «ТехУспех» за 2015 год. Кроме того, компания является одним из первых резидентов научного центра «Сколково».