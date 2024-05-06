Одна из крупнейших пермских IT-компаний в 2023 году увеличила выручку на 50%

Выручка пермской IT-компании ООО «Макроскоп Трейд» за 2023 год увеличилась на 50%, составив 706,2 млн рублей (в 2022-м — 469,8 млн руб.). Прибыль компании за этот же отчетный период выросла на 5% с 24,4 до 25,8 млн рублей. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».