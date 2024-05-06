Остались маленькая дочь и жена. В Красновишерске простились с погибшим участником СВО

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
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Updated Сегодня, 11:55
В Красновишерске сегодня, 6 мая, прошло прощание с погибшим на СВО Евгением Залесовым. Известно, что у него остались жена и маленькая дочь.
Евгений погиб 7 апреля текущего года под Новомихайловкой Марьинского района Донецкой Народной республики. Ему было 34 года. В пресс-службе администрации городского округа рассказали, что мужчина находился в зоне проведения СВО по контракту.
СВО началась 24 февраля 2022 года и до сих пор продолжается. Как правило, о погибших военнослужащих в соцсетях сообщают администрации округов и районов, а также их родственники.