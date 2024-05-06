От компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 100 тысяч рублей

Эта компания ранее выигрывала контракт на реконструкцию аэропорта, но работы не были завершены, контракт с ней расторгли. Во время нового аукциона компания вновь получила контракт на исполнение работ. В пермский аэропорт не могут вернуться телетрапы, пока не завершены работы по реконструкции.