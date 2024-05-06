От компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Заказчик реконструкции пермского аэропорта «Большое Савино» предъявил очередную претензию к АО «Стройтрансгаз». Эта компания получила контракт в 2022 году, работы должны были быть завершены в конце 2023 года, но этого не произошло.
Прошлую претензию к АО «Стройтрансгаз» на 123 тыс. рублей предъявили в начале апреля, последнюю на 100 тыс. рублей — в конце месяца. Она связана с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, следует из реестра госзакупок.
Эта компания ранее выигрывала контракт на реконструкцию аэропорта, но работы не были завершены, контракт с ней расторгли. Во время нового аукциона компания вновь получила контракт на исполнение работ. В пермский аэропорт не могут вернуться телетрапы, пока не завершены работы по реконструкции.