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От компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 100 тысяч

От компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 100 тысяч рублей

6 мая 2024, 05:49
Фото: properm.ru

От компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 100 тысяч

Телетрапы не могут вернуть в аэропорт из-за проблем с выполнением работ.

Заказчик реконструкции пермского аэропорта «Большое Савино» предъявил очередную претензию к АО «Стройтрансгаз». Эта компания получила контракт в 2022 году, работы должны были быть завершены в конце 2023 года, но этого не произошло.

Прошлую претензию к АО «Стройтрансгаз» на 123 тыс. рублей предъявили в начале апреля, последнюю на 100 тыс. рублей — в конце месяца. Она связана с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, следует из реестра госзакупок.

Эта компания ранее выигрывала контракт на реконструкцию аэропорта, но работы не были завершены, контракт с ней расторгли. Во время нового аукциона компания вновь получила контракт на исполнение работ. В пермский аэропорт не могут вернуться телетрапы, пока не завершены работы по реконструкции.

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