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Пермяк отсудил у УК 200 тысяч рублей за аварию, в которой сам был виноват

Пермяк отсудил деньги из-за аварии в ванной, в которой сам был виноват

6 мая 2024, 06:09
Фото: ideogram.ai

Пермяк отсудил у УК 200 тысяч рублей за аварию, в которой сам был виноват

Мужчина просил 600 тыс. рублей, но суд уменьшил сумму в три раза.

Житель Березников отсудил 200 тыс. рублей за коммунальную аварию. Вечером в жилье мужчины случилась авария — из полотенцесушителя била струя горячей воды в потолок. Специалисты, прибывшие на место, перекрыли воду и заявили, что нужно заменить полотенцесушитель, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

На следующий день мужчина решил заменить его в момент, но в один из моментов внезапно включилась вода — пострадала квартира березниковца и его соседей снизу. Эксперты оценили, что жилью был причинен материальный ущерб в 600 тыс. рублей.

Суд решил уменьшить эту сумму, так как выяснилось, что березниковец тоже виноват в происшествии — он неправильно установил полотенцесушитель. В итоге суд обязал УК выплатить мужчине 200 тыс. рублей.

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#Коммунальный рай#Приставы#Пермь#Фссп
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