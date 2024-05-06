Пермяк отсудил деньги из-за аварии в ванной, в которой сам был виноват

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Житель Березников отсудил 200 тыс. рублей за коммунальную аварию. Вечером в жилье мужчины случилась авария — из полотенцесушителя била струя горячей воды в потолок. Специалисты, прибывшие на место, перекрыли воду и заявили, что нужно заменить полотенцесушитель, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
На следующий день мужчина решил заменить его в момент, но в один из моментов внезапно включилась вода — пострадала квартира березниковца и его соседей снизу. Эксперты оценили, что жилью был причинен материальный ущерб в 600 тыс. рублей.
Суд решил уменьшить эту сумму, так как выяснилось, что березниковец тоже виноват в происшествии — он неправильно установил полотенцесушитель. В итоге суд обязал УК выплатить мужчине 200 тыс. рублей.