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Первоклассница из Перми отжалась 1501 раз и установила мировой рекорд

Первоклассница из Перми отжалась 1501 раз и установила мировой рекорд

6 мая 2024, 10:42
Фото: Скриншот видеозаписи Демьяна Тарасова
Рекорд был зафиксирован во время Кубка Пармы 2024.

Пермская первоклассница Лидия Котельникова отжалась 1501 раз, тем самым установив мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин. Видеозапись с выполнением упражнения появилась на странице блогера Демьяна Тарасова.

«На Кубке Пармы 2024 случился исторический момент. Пермская девочка-богатырь Лида Котельникова установила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин», — написал Тарасов в социальных сетях.

Юная пермячка является обладательницей большого количества спортивных достижений. Так, в марте прошлого года она установила мировой рекорд, выполнив 85 отжиманий от пола за 60 секунд. За ее плечами также мировой рекорд по подтягиванию на турнике в возрастной категории от 6 до 7 лет — тогда Лидия подтянулась 49 раз.

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