Первоклассница из Перми отжалась 1501 раз и установила мировой рекорд

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Пермская первоклассница Лидия Котельникова отжалась 1501 раз, тем самым установив мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин. Видеозапись с выполнением упражнения появилась на странице блогера Демьяна Тарасова.
«На Кубке Пармы 2024 случился исторический момент. Пермская девочка-богатырь Лида Котельникова установила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин», — написал Тарасов в социальных сетях.
Юная пермячка является обладательницей большого количества спортивных достижений. Так, в марте прошлого года она установила мировой рекорд, выполнив 85 отжиманий от пола за 60 секунд. За ее плечами также мировой рекорд по подтягиванию на турнике в возрастной категории от 6 до 7 лет — тогда Лидия подтянулась 49 раз.