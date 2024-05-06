Первоклассница из Перми отжалась 1501 раз и установила мировой рекорд

Юная пермячка является обладательницей большого количества спортивных достижений. Так, в марте прошлого года она установила мировой рекорд, выполнив 85 отжиманий от пола за 60 секунд. За ее плечами также мировой рекорд по подтягиванию на турнике в возрастной категории от 6 до 7 лет — тогда Лидия подтянулась 49 раз.