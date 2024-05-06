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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Подмосковный врач Багатова призвала осторожно выходить из поста

6 мая 2024, 12:27
Из поста следует выходить осторожно, постепенно возвращаясь к обычному рациону. Так считает Калимат Багатова, врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы, чье мнение приводит РИА Новости.

Она предлагает начинать есть маленькими порциями, добавляя различные продукты каждый день и обращая внимание на реакцию своего организма, пишет regions.ru.

Главное правило в данной ситуации — не делать резких изменений в своем рационе. Переход к обычной пище должен происходить постепенно и со временем. Если нет никаких негативных реакций, то через две недели можно полностью вернуться к обычному питанию. Однако, если не соблюдать предосторожности, это может привести к обострению хронических заболеваний, особенно тех, которые связаны с желудочно-кишечным трактом.

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