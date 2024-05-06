Подмосковный врач Багатова призвала осторожно выходить из поста

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Она предлагает начинать есть маленькими порциями, добавляя различные продукты каждый день и обращая внимание на реакцию своего организма, пишет regions.ru.
Главное правило в данной ситуации — не делать резких изменений в своем рационе. Переход к обычной пище должен происходить постепенно и со временем. Если нет никаких негативных реакций, то через две недели можно полностью вернуться к обычному питанию. Однако, если не соблюдать предосторожности, это может привести к обострению хронических заболеваний, особенно тех, которые связаны с желудочно-кишечным трактом.