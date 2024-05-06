properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Помещение единственного пермского отдела Vito Ponti выставлено на продажу

Помещение единственного пермского отдела Vito Ponti выставлено на продажу

6 мая 2024, 04:59
Фото: properm.ru
Собственником помещения является 585Gold.

В Перми в ТРК «Столица» на продажу выставлено торговое помещение магазина меховых шуб Vito Ponti за 126 млн рублей общей площадью 581,1 кв. м. На объявление на сайте Авито обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Помещение находится на первом этаже торгового центра, на перекрестке галерей сразу у входа. Актив располагает широким фасадом, большой вывеской и дополнительным отдельным входом с ул. Заслонова. Высота потолков составляет 3,5 м.

Владельцем помещения является федеральная сеть 585Gold. Согласно данным с официального сайта Vito Ponti, бренд представлен только в Перми в ТРК «Столица» и в ТЦ «Агора» в Сургуте.

Фото: Авито
Читайте также:
Продажу бункера в Звёздном заблокировалиВ Индустриальном районе Перми продают завод за 255 миллионов рублейСкромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
#Пермь#Авито#Трк столица#Vito Ponti#Магазин меховых шуб#585Gold
Подпишитесь
Морозы и мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю
Сегодня, 02:58
Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя
Сегодня, 05:16
Расписание трех автобусных маршрутов меняется в Перми с сегодняшнего дня
Сегодня, 05:11
Forbes назвал пермскую балерину новой звездой российского балета
Сегодня, 05:06
Потратили 15 миллионов рублей. В Перми активно скупают блузки
Сегодня, 03:13
Глава СК заинтересовался попыткой убийства военного в Пермском крае
Сегодня, 02:41
"