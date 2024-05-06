Помещение единственного пермского отдела Vito Ponti выставлено на продажу

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В Перми в ТРК «Столица» на продажу выставлено торговое помещение магазина меховых шуб Vito Ponti за 126 млн рублей общей площадью 581,1 кв. м. На объявление на сайте Авито обратил внимание «Ъ-Прикамье».
Помещение находится на первом этаже торгового центра, на перекрестке галерей сразу у входа. Актив располагает широким фасадом, большой вывеской и дополнительным отдельным входом с ул. Заслонова. Высота потолков составляет 3,5 м.
Владельцем помещения является федеральная сеть 585Gold. Согласно данным с официального сайта Vito Ponti, бренд представлен только в Перми в ТРК «Столица» и в ТЦ «Агора» в Сургуте.