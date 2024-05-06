properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

В Перми в начале 2024 года активно скупали блузки и куртки

Потратили 15 миллионов рублей. В Перми активно скупают блузки

6 мая 2024, 03:13
Фото: 1MI

В Перми в начале 2024 года активно скупали блузки и куртки

Блузки чаще всего покупали в начале года.

Пермячки стали чаще покупать женские блузки, за первые три месяца 2024 года спрос на них увеличился на 38%, сообщает «Честный знак». На покупку блузок было потрачено 15 млн рублей. Средняя цена товара составила 972 рубля — это больше на 6%, чем в 2023 году.

Стоимость самой дорогой импортной блузки — 7,9 тыс. рублей, отечественной рубашки — 7,7 тыс. рублей. Аналитики выяснили, что блузки стали тем предметом одежды, который чаще всего покупали в Перми за первый квартал 2024 года. Также выросло число покупок курток — их стали чаще покупать на 31% и пуховиков — +24%.

Читайте также:
Все больше пермяков не соглашаются на меньшую зарплату при выборе работыОборот общепита Прикамья в первом квартале вырос на 8,2%, что больше чем торговляВ Перми началась реконструкция исторического здания Усадьбы И. И. Косовских
#Пермь#Статистика#Магазины#Одежда#Продажи
Подпишитесь
Морозы и мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю
Сегодня, 02:58
Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя
Сегодня, 05:16
Расписание трех автобусных маршрутов меняется в Перми с сегодняшнего дня
Сегодня, 05:11
Forbes назвал пермскую балерину новой звездой российского балета
Сегодня, 05:06
Глава СК заинтересовался попыткой убийства военного в Пермском крае
Сегодня, 02:41
"