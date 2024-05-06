Потратили 15 миллионов рублей. В Перми активно скупают блузки

Пермячки стали чаще покупать женские блузки, за первые три месяца 2024 года спрос на них увеличился на 38%, сообщает «Честный знак». На покупку блузок было потрачено 15 млн рублей. Средняя цена товара составила 972 рубля — это больше на 6%, чем в 2023 году.