Потратили 15 миллионов рублей. В Перми активно скупают блузки

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Пермячки стали чаще покупать женские блузки, за первые три месяца 2024 года спрос на них увеличился на 38%, сообщает «Честный знак». На покупку блузок было потрачено 15 млн рублей. Средняя цена товара составила 972 рубля — это больше на 6%, чем в 2023 году.
Стоимость самой дорогой импортной блузки — 7,9 тыс. рублей, отечественной рубашки — 7,7 тыс. рублей. Аналитики выяснили, что блузки стали тем предметом одежды, который чаще всего покупали в Перми за первый квартал 2024 года. Также выросло число покупок курток — их стали чаще покупать на 31% и пуховиков — +24%.