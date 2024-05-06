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Прокуратура Березников требует от УК 8 млн за гибель женщины из-за глыбы льда

Прокуратура Березников требует от УК 8 млн за гибель женщины из-за глыбы льда

6 мая 2024, 14:24
Фото: 1MI
На женщину с крыши дома упала глыба льда.

Прокуратура Березников требует 8 млн рублей от управляющей компании, по вине которой погибла 36-летняя женщина. На прохожую с крыши дома упала снежная обледенелая масса.

Трагедия произошла 18 марта 2024 года. С крыши дома по адресу проспект Советский, 10 на проходившую мимо женщину упала снежная обледенелая масса. Пострадавшая скончалась на месте. Дом обслуживает ООО «ЖПЭТ».

Прокуратура провела проверку по факту инцидента. «Действуя в защиту прав 11-летней дочери погибшей, а также единственного родственника девочки, являющегося инвалидом второй группы, прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с общества, компенсации морального вреда в общей сумме 8 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Иск находится на рассмотрении в Березниковском городском суде.

Также надзорный орган контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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#Коммунальный рай#Березники#Ук#Управляющая компания#Сосульки
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