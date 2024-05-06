Прокуратура Березников требует от УК 8 млн за гибель женщины из-за глыбы льда

Прокуратура провела проверку по факту инцидента. «Действуя в защиту прав 11-летней дочери погибшей, а также единственного родственника девочки, являющегося инвалидом второй группы, прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с общества, компенсации морального вреда в общей сумме 8 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Иск находится на рассмотрении в Березниковском городском суде.