Прокуратура Березников требует от УК 8 млн за гибель женщины из-за глыбы льда

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Прокуратура Березников требует 8 млн рублей от управляющей компании, по вине которой погибла 36-летняя женщина. На прохожую с крыши дома упала снежная обледенелая масса.
Трагедия произошла 18 марта 2024 года. С крыши дома по адресу проспект Советский, 10 на проходившую мимо женщину упала снежная обледенелая масса. Пострадавшая скончалась на месте. Дом обслуживает ООО «ЖПЭТ».
Прокуратура провела проверку по факту инцидента. «Действуя в защиту прав 11-летней дочери погибшей, а также единственного родственника девочки, являющегося инвалидом второй группы, прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с общества, компенсации морального вреда в общей сумме 8 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Иск находится на рассмотрении в Березниковском городском суде.
Также надзорный орган контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).