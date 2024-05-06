Пропавший с радаров самолет вернулся в Шереметьево по технической причине

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Посадка прошла успешно, без происшествий, и самолет был отведен на стоянку. Никакая помощь ни экипажу, ни пассажирам не потребовалась, пишет 360.ru. В соответствии с установленными правилами, аварийно-спасательные службы обеспечили приземление самолета и его последующую остановку.
Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. По данному инциденту будет проведена проверка со стороны Московской межрегиональной транспортной прокуратуры для контроля за соблюдением прав пассажиров.