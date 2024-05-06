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Пропавший с радаров самолет вернулся в Шереметьево по технической причине

6 мая 2024, 13:11
Пассажирский самолет компании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Оренбург 6 мая, вернулся в аэропорт Шереметьево по причине технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Посадка прошла успешно, без происшествий, и самолет был отведен на стоянку. Никакая помощь ни экипажу, ни пассажирам не потребовалась, пишет 360.ru. В соответствии с установленными правилами, аварийно-спасательные службы обеспечили приземление самолета и его последующую остановку.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. По данному инциденту будет проведена проверка со стороны Московской межрегиональной транспортной прокуратуры для контроля за соблюдением прав пассажиров.

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