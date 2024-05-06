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В Перми меняется расписание автобусных маршрутов №10, №40 и №56 с 6 мая

Расписание трех автобусных маршрутов меняется в Перми с сегодняшнего дня

6 мая 2024, 05:11
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

В Перми меняется расписание автобусных маршрутов №10, №40 и №56 с 6 мая

Улицу Карпинского перекроют на ремонт.

Сегодня, 6 мая, в Перми изменится расписание трех автобусных маршрутов. Это связано с подготовкой к перекрытию на ремонт ул. Карпинского, а также с изменением ситуации на дорогах.

В пресс-службе городского департамента транспорта рассказали, что на автобусном маршруте №10 добавят еще два автобуса, чтобы разгрузить его. Также на маршрутах №40 и №56 в течение дня скорректируют время отправления рейсов.

Актуальное расписание и движение транспорта в онлайн-режиме можно отследить на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии, а изменения маршрутов публикуются в сообществах «Пермский транспорт» в Telegram или «ВКонтакте».

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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