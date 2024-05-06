Режим ЧС введен в Братском районе Иркутской области из-за крупного пожара

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Он отметил, что помощь пожарным оказали простые жители. По словам мэра, огонь распространился на большую территорию из-за сильного ветра, пишет 360.ru.
По информации регионального управления МЧС, пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек на территории садового товарищества «Алюминщик». Кроме того, загорелись 37 зданий в четырех садоводствах.
Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространился на жилые дома в частном секторе города Вихоревка. По предварительным данным, сейчас горят 12 зданий. В тушении принимают участие более 50 спасателей и 23 единицы техники.