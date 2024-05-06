Режим ЧС введен в Братском районе Иркутской области из-за крупного пожара

Из-за большого пожара, который начался на дачных участках и перекинулся на жилые дома в городе Вихоревка Братского района Иркутской области, был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Александр Дубровин в своем канале в Telegram.