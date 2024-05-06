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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:22

Режим ЧС введен в Братском районе Иркутской области из-за крупного пожара

6 мая 2024, 13:19
Из-за большого пожара, который начался на дачных участках и перекинулся на жилые дома в городе Вихоревка Братского района Иркутской области, был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Александр Дубровин в своем канале в Telegram.

Он отметил, что помощь пожарным оказали простые жители. По словам мэра, огонь распространился на большую территорию из-за сильного ветра, пишет 360.ru.

По информации регионального управления МЧС, пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек на территории садового товарищества «Алюминщик». Кроме того, загорелись 37 зданий в четырех садоводствах.

Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространился на жилые дома в частном секторе города Вихоревка. По предварительным данным, сейчас горят 12 зданий. В тушении принимают участие более 50 спасателей и 23 единицы техники.

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