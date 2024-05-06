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Росимущество отдало на СВО четыре автомобиля, конфискованных у пьяных пермяков

Росимущество отдало на СВО четыре автомобиля, конфискованных у пьяных пермяков

6 мая 2024, 09:22
Фото: vk.com/public211648885
Право отдавать имущество для нужд министерства Росимущество получило в прошлом году.

Территориальное управление Росимущества в Прикамье передало Минобороны России четыре автомобиля. Их ранее отобрали у пермяков за вождение в нетрезвом виде. В управлении отмечают, что это имущество позволит министерству эффективнее использовать ресурсы и укреплять обороноспособность страны.

Постановление, которое позволяет Росимуществу передавать различное имущество Минобороны, было принято в 2023 году. Ранее о передаче конфискованных автомобилей сообщали приставы.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее местные власти не говорили о передаче конфискованных автомобилей в зону СВО, такая информация начала появляться только в этом году.

Пермские приставы отправляют в зону СВО конфискованные автомобили
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