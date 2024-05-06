Роструд напомнил об оплате работы в выходные и праздничные дни

Важно отметить, что работодатели не могут принудительно заставлять своих сотрудников работать в выходные дни, если это не предусмотрено графиком работы. Тем, кто все же отправится на работу в праздничный день, положено получить вознаграждение в двойном размере, сообщает 360tv.ru.