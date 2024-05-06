Роструд напомнил об оплате работы в выходные и праздничные дни

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Законом предусмотрены случаи, когда работник должен выйти на смену в нерабочие праздничные дни, особенно если у него ненормированный график работы. В таких случаях работнику не требуется получать отдельное разрешение на выполнение трудовых обязанностей.
Важно отметить, что работодатели не могут принудительно заставлять своих сотрудников работать в выходные дни, если это не предусмотрено графиком работы. Тем, кто все же отправится на работу в праздничный день, положено получить вознаграждение в двойном размере, сообщает 360tv.ru.
Роструд также сообщил, что по желанию работника можно предоставить другой день отдыха вместо работы в праздничный день. В этом случае работа будет оплачиваться по одинарной ставке, а день отдыха не будет оплачиваться.