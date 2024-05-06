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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Роструд напомнил об оплате работы в выходные и праздничные дни

6 мая 2024, 11:55
По информации Роструда, работа в выходные и праздничные дни оплачивается по двойной ставке.

Законом предусмотрены случаи, когда работник должен выйти на смену в нерабочие праздничные дни, особенно если у него ненормированный график работы. В таких случаях работнику не требуется получать отдельное разрешение на выполнение трудовых обязанностей.

Важно отметить, что работодатели не могут принудительно заставлять своих сотрудников работать в выходные дни, если это не предусмотрено графиком работы. Тем, кто все же отправится на работу в праздничный день, положено получить вознаграждение в двойном размере, сообщает 360tv.ru.

Роструд также сообщил, что по желанию работника можно предоставить другой день отдыха вместо работы в праздничный день. В этом случае работа будет оплачиваться по одинарной ставке, а день отдыха не будет оплачиваться.

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