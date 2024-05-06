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Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя

Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя

6 мая 2024, 05:16
Фото: 1MI
Самолет должен был прилететь в Пермь сегодня в 4:55.

Авиаперевозчик «Победа» перенес сегодняшний рейс ДР 1569 «Санкт-Петербург — Пермь». Самолет должен был вылететь из культурной столицы в 00:30 по местному времени. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

По окончании посадки на воздушное судно, капитан самолета заявил о неисправности двигателя, после чего все пассажиры вернулись обратно в аэропорт. Согласно расписанию, время прибытия самолета в Пермь — 4:55 по местному времени.

На данный момент ожидаемое время прибытия в Пермь — 10:00.

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