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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

В субботу 4 мая в Суксунском районе установился снежный покров.

Стало известно, когда в Пермь вернётся тепло

6 мая 2024, 15:43
Фото: читателя Properm.ru
В субботу 4 мая в Суксунском районе установился снежный покров.

В середине мая в Пермском крае ожидается потепление

На этой неделе температурный фон в Прикамье примерно на 5° ниже климатической нормы.
Сюжет
ПГНИУ

Возврат к температурной погоде в мае в Перми ожидается к середине месяца. Об этом сообщил корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.

По словам метеоролога, на данный момент невозможно точно определить, будет ли лето в 2024 году холодным или теплым. Зависимости холодов в мае и погоды летом нет.

Напомним, что май текущего года является самым холодным с 2012 года. На этой неделе регион накрыло мокрым снегом и заморозками. Температурный фон до 12 мая будет в среднем на 5° ниже климатической нормы.

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#Регион#ПГНИУ#Пермь#Заморозки#Тепло#Прикамье#Мокрый снег#Андрей Шихов#Климатическая норма#Мае#Географический факультет#Метеоролог
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