Стало известно, когда в Пермь вернётся тепло

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Возврат к температурной погоде в мае в Перми ожидается к середине месяца. Об этом сообщил корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.
По словам метеоролога, на данный момент невозможно точно определить, будет ли лето в 2024 году холодным или теплым. Зависимости холодов в мае и погоды летом нет.
Напомним, что май текущего года является самым холодным с 2012 года. На этой неделе регион накрыло мокрым снегом и заморозками. Температурный фон до 12 мая будет в среднем на 5° ниже климатической нормы.