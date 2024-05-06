Стало известно, кто стал новым заместителем главного судебного пристава Прикамья

Родился Иванов 29 апреля 1987 года. С 2004 года был курсантом Пермского колледжа Федеральной службы исполнения наказаний. В 2012 году окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел РФ и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Проходил также службу в органах уголовно-исполнительной системы. В мае 2021 года занял пост заместителя начальника отдела собственной безопасности УФССП России по Пермскому краю.