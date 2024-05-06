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Новым заместителем главного судебного пристава Пермского края стал Игорь Иванов

Стало известно, кто стал новым заместителем главного судебного пристава Прикамья

6 мая 2024, 11:44
Фото: ГУ ФССП

Новым заместителем главного судебного пристава Пермского края стал Игорь Иванов

Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Временно исполняющим обязанности заместителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (ГУ ФССП) назначен майор внутренней службы Игорь Иванов. Согласно данным с сайта ГУ ФССП, занял эту должность он в апреле.

Родился Иванов 29 апреля 1987 года. С 2004 года был курсантом Пермского колледжа Федеральной службы исполнения наказаний. В 2012 году окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел РФ и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Проходил также службу в органах уголовно-исполнительной системы. В мае 2021 года занял пост заместителя начальника отдела собственной безопасности УФССП России по Пермскому краю.

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#Пермский край#Прикамье#Заместитель главного судебного пристава#ГУ ФССП#Игорь Иванов#Майор#Органы уголовно-исполнительной системы
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