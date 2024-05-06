Дуняша из кибер-кафе в Перми перенесла празднование дня рождения на 1 июня

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
В Перми Дуняша из кибер-кафе перенесла празднование своего дня рождения на 1 июня из-за непогоды. Сообщение об этом появилось в социальных сетях заведения.
«Погода немного испортилась и нарушила все мои планы. Но я не расстраиваюсь, а наоборот счастлива. Ведь мы сможем устроить по-настоящему летнюю вечеринку в розовом», — пишет Дуняша во ВКонтакте.
Праздник в честь дня рождения продавца должен был состояться 1 мая. Ранее специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» сообщили пермякам, что в Прикамье ожидаются мокрый снег и заморозки. Температурный фон в регионе будет примерно на 5° ниже климатической нормы.