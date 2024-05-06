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Дуняша из кибер-кафе в Перми перенесла празднование дня рождения на 1 июня

Дуняша из кибер-кафе в Перми перенесла празднование дня рождения на 1 июня

6 мая 2024, 05:48
Фото: «КИБЕР КАФЕ ДУНЯША» во ВКонтакте
Вечеринка в честь дня рождения Дуняши должна была пройти 1 мая.

В Перми Дуняша из кибер-кафе перенесла празднование своего дня рождения на 1 июня из-за непогоды. Сообщение об этом появилось в социальных сетях заведения.

«Погода немного испортилась и нарушила все мои планы. Но я не расстраиваюсь, а наоборот счастлива. Ведь мы сможем устроить по-настоящему летнюю вечеринку в розовом», — пишет Дуняша во ВКонтакте.

Праздник в честь дня рождения продавца должен был состояться 1 мая. Ранее специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» сообщили пермякам, что в Прикамье ожидаются мокрый снег и заморозки. Температурный фон в регионе будет примерно на 5° ниже климатической нормы.

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#Пермь#Заморозки#Социальные сети#Непогода#Прикамье#Планы#Мокрый снег#Температура#Дуняша#Кибер-кафе#Именины
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