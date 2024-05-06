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Свыше 350 патрулирований провели усиленные группы лесной охраны за неделю в МО

6 мая 2024, 13:11
В течение недели специалисты лесной охраны провели более 350 патрулирований в лесных районах. Они осуществляли рейды в популярных местах для отдыха местных жителей. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

За это время было зафиксировано около 170 нарушений лесного законодательства. Почти половина из них связана с нарушениями пожарной безопасности, а 45 случаев — с нарушением санитарных норм. Также было выявлено 17 случаев самовольного занятия лесных участков, пишет regions.ru.

Вместе с сотрудниками лесной охраны в рейдах принимали участие полицейские, спасатели, общественные инспекторы, представители казачьих обществ и волонтеры.

Кстати, некоторые патрульные группы сталкивались с агрессивным поведением нарушителей. Например, в Подольском лесничестве один мужчина даже угрожал физическим насилием сотрудникам. Тем не менее, его личность была установлена и составлен соответствующий протокол.

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