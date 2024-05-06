Свыше 350 патрулирований провели усиленные группы лесной охраны за неделю в МО

За это время было зафиксировано около 170 нарушений лесного законодательства. Почти половина из них связана с нарушениями пожарной безопасности, а 45 случаев — с нарушением санитарных норм. Также было выявлено 17 случаев самовольного занятия лесных участков, пишет regions.ru.