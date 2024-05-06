Свыше 350 патрулирований провели усиленные группы лесной охраны за неделю в МО

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
За это время было зафиксировано около 170 нарушений лесного законодательства. Почти половина из них связана с нарушениями пожарной безопасности, а 45 случаев — с нарушением санитарных норм. Также было выявлено 17 случаев самовольного занятия лесных участков, пишет regions.ru.
Вместе с сотрудниками лесной охраны в рейдах принимали участие полицейские, спасатели, общественные инспекторы, представители казачьих обществ и волонтеры.
Кстати, некоторые патрульные группы сталкивались с агрессивным поведением нарушителей. Например, в Подольском лесничестве один мужчина даже угрожал физическим насилием сотрудникам. Тем не менее, его личность была установлена и составлен соответствующий протокол.