Узнали, как себя чувствует военный, на которого под Верещагино напал сосед по купе

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Как стало известно журналисту Properm.ru, 25-летний военнослужащий, защитивший от агрессивного пассажира проводницу, идет на поправку.
После операции в Краснокамской ЦГБ его состояние врачи оценивают как средней тяжести, стабильное.
Экстренную помощь после поножовщины в поезде ему оказали гражданские медики. А вот долечивать мужчину будут уже в военном госпитале в Перми. Сюда его переведут в ближайшее время.
Уже после выздоровления молодой военный сможет приехать в Красноярский край в отпуск. Куда он и ехал в тот злополучный день в поезде Москва — Владивосток.