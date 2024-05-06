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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Стало известно о состоянии военного, которого пытались убить в поезде в Прикамье

Узнали, как себя чувствует военный, на которого под Верещагино напал сосед по купе

6 мая 2024, 06:26
Фото: Центральное МСУТ СУ СК России

Стало известно о состоянии военного, которого пытались убить в поезде в Прикамье

Раненного в поезде Москва — Владивосток военнослужащего будут долечивать в военном госпитале.

Как стало известно журналисту Properm.ru, 25-летний военнослужащий, защитивший от агрессивного пассажира проводницу, идет на поправку.

После операции в Краснокамской ЦГБ его состояние врачи оценивают как средней тяжести, стабильное.

Экстренную помощь после поножовщины в поезде ему оказали гражданские медики. А вот долечивать мужчину будут уже в военном госпитале в Перми. Сюда его переведут в ближайшее время.

Уже после выздоровления молодой военный сможет приехать в Красноярский край в отпуск. Куда он и ехал в тот злополучный день в поезде Москва — Владивосток.

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