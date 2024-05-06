properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Госавтоинспекция Прикамья предупредила об осложненной ситуации на дорогах

В ГИБДД предупредили пермяков о плохой видимости и обледеневших дорогах

6 мая 2024, 04:28
Фото: ideogram.ai

Госавтоинспекция Прикамья предупредила об осложненной ситуации на дорогах

В регионе периодически выпадал снег еще на прошлой неделе. Текущая неделя тоже началась со снегопада.

В ГИБДД Прикамья предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах в связи с похолоданием. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам снизить скорость движения, так как есть плохая видимость из-за снегопада. Ночью и утром ожидаются минусовая температура и осадки — дороги обледенеют и станут скользкими.

Отправиться в поездки лучше на зимней резине или вовсе отказаться от них по возможности. Во время движения увеличивайте дистанцию, не допускайте резких маневров и перестроений на высокой скорости.

На дорогах дежурят экипажи ДПС — они должны помочь, если вы попали в трудную ситуацию в поездке. Для этого позвоните по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» сообщили, что на этой неделе в регионе ожидаются мокрый снег и заморозки. Погода в Прикамье будет в среднем на 5° ниже климатической нормы.

Морозы и мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда уже настоящая весна? Снегопад накрыл Пермь«Вот это февральнуло!». Пермский край оказался во власти майских снегопадов
#Пермская езда#Пермь#Погода#Гибдд#Снегопад
Подпишитесь
Морозы и мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю
Сегодня, 02:58
Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя
Сегодня, 05:16
Расписание трех автобусных маршрутов меняется в Перми с сегодняшнего дня
Сегодня, 05:11
Forbes назвал пермскую балерину новой звездой российского балета
Сегодня, 05:06
Потратили 15 миллионов рублей. В Перми активно скупают блузки
Сегодня, 03:13
Глава СК заинтересовался попыткой убийства военного в Пермском крае
Сегодня, 02:41
"