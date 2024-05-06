В ГИБДД предупредили пермяков о плохой видимости и обледеневших дорогах

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В ГИБДД Прикамья предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах в связи с похолоданием. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам снизить скорость движения, так как есть плохая видимость из-за снегопада. Ночью и утром ожидаются минусовая температура и осадки — дороги обледенеют и станут скользкими.
Отправиться в поездки лучше на зимней резине или вовсе отказаться от них по возможности. Во время движения увеличивайте дистанцию, не допускайте резких маневров и перестроений на высокой скорости.
На дорогах дежурят экипажи ДПС — они должны помочь, если вы попали в трудную ситуацию в поездке. Для этого позвоните по единому номеру экстренных служб 112.
Ранее специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» сообщили, что на этой неделе в регионе ожидаются мокрый снег и заморозки. Погода в Прикамье будет в среднем на 5° ниже климатической нормы.