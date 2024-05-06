В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

МЧС РФ объясняет, что шкала опасности имеет четыре цвета. Зеленый уровень означает безопасную погоду без неблагоприятных явлений. Желтый цвет указывает на потенциально опасные явления, такие как осадки, грозы, порывистый ветер и высокие или низкие температуры. В некоторых случаях такие условия могут представлять угрозу для отдельных сфер деятельности.