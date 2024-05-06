В Перми около ТРЦ «Планета» открылся экопункт по приему вторичного сырья

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Вчера, 5 мая в 13:30, в Перми прошло открытие Экопункта рядом с торгово-развлекательным центром «Планета». Информация об этом появилась в социальных сетях Министерства ЖКХ Пермского края.
За вознаграждение в пункте по приему вторичного сырья можно сдать пластик, макулатуру, пленку. Бесплатно примут батарейки, пластиковые карты, одежду для передачи в благотворительные фонды, блистеры от таблеток, а также лекарства в упаковках для утилизации. Кроме того, в Экопункте можно обменяться книгами, игрушками, бижутерией или оставить эти вещи кому-нибудь в подарок.