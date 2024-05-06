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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Перми около ТРЦ «Планета» открылся экопункт по приему вторичного сырья

В Перми около ТРЦ «Планета» открылся экопункт по приему вторичного сырья

6 мая 2024, 06:26
Фото: Министерство ЖКХ Пермского края
Открытие Экопункта прошло 5 мая.

Вчера, 5 мая в 13:30, в Перми прошло открытие Экопункта рядом с торгово-развлекательным центром «Планета». Информация об этом появилась в социальных сетях Министерства ЖКХ Пермского края.

За вознаграждение в пункте по приему вторичного сырья можно сдать пластик, макулатуру, пленку. Бесплатно примут батарейки, пластиковые карты, одежду для передачи в благотворительные фонды, блистеры от таблеток, а также лекарства в упаковках для утилизации. Кроме того, в Экопункте можно обменяться книгами, игрушками, бижутерией или оставить эти вещи кому-нибудь в подарок.

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#Пермь#Министерство жкх#Торгово-развлекательный центр#Экопункт#Благотворительные фонды
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