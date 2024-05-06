В Перми пройдут работы по сохранению исторического здания на улице Куйбышева

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала разрешение на проведение работ по сохранению здания на Куйбышева, 31 в Перми. Оно является историческим памятником градостроительства и архитектуры регионального значения и входит в состав объекта культурного наследия — ансамбля «Гостиница и ресторан купца М. А. Деньшина».