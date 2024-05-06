В Перми пройдут работы по сохранению исторического здания на улице Куйбышева

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала разрешение на проведение работ по сохранению здания на Куйбышева, 31 в Перми. Оно является историческим памятником градостроительства и архитектуры регионального значения и входит в состав объекта культурного наследия — ансамбля «Гостиница и ресторан купца М. А. Деньшина».
В инспекции рассказали, что строители отремонтируют фасады, заменят покрытие кровли, ограждение, окна и двери. Кроме того, рабочие восстановят водосточную систему, произведут отделку внутренних помещений, обновят систему водоснабжения и водоотведения. Подрядная организация должна выполнить работы до конца июня текущего года, сообщают в пресс-службе правительства Пермского края.
Специалисты напомнили, что домовладение на углу ул. Красноуфимской (сейчас — Куйбышева) и Екатерининской в 1880-е годы принадлежало Анне Ивановне Деньшиной, а в 1890-х годах перешло по наследству пермским купцам Николаю Алексеевичу и Михаилу Алексеевичу Деньшиным.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что на территории региона находится более 3 тыс. объектов культурного наследия, более 1,2 тыс. из них — памятники краевого значения. Ежегодно на их ремонт и обновление направляются средства по программе «Пермский край — территория культуры».
До этого стало известно, что власти Прикамья подвели итоги конкурсов на выполнение ремонта, реставрации и приспособления для современного использования двух объектов культурного наследия регионального значения. Здания находятся на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Работы по контрактам выполнит пермское ООО «Пермстроймет+».