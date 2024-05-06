В Перми стали недоступны электровелосипеды Whoosh

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:56
В Перми больше не получается взять на прокат электровелосипед Whoosh. Однако это не связано с давлением властей на компанию, все дело в неблагоприятных погодных условиях. Утром в краевой столице выпал снег. В связи с этим велосипеды решили сделать временно недоступными для поездок.
Ранее глава Перми Эдуард Соснин призвал водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололеда на дорогах. Синоптики отмечают, что погода на этой неделе пермяков радовать не будет — температура ожидается ниже нормы на 5°. В краевой столице в ближайшие дни температура не превысит +10°, потепление прогнозируется только в выходные.
Электровелосипеды в городе начали работать из-за того, что власти решили эвакуировать электросамокаты.