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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

В Перми 6 мая стали недоступны электровелосипеды Whoosh из-за ухудшения погоды

В Перми стали недоступны электровелосипеды Whoosh

6 мая 2024, 07:47
Фото: properm.ru

В Перми 6 мая стали недоступны электровелосипеды Whoosh из-за ухудшения погоды

Утром в краевой столице выпал снег, но днем он должен растаять.

В Перми больше не получается взять на прокат электровелосипед Whoosh. Однако это не связано с давлением властей на компанию, все дело в неблагоприятных погодных условиях. Утром в краевой столице выпал снег. В связи с этим велосипеды решили сделать временно недоступными для поездок.

Ранее глава Перми Эдуард Соснин призвал водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололеда на дорогах. Синоптики отмечают, что погода на этой неделе пермяков радовать не будет — температура ожидается ниже нормы на 5°. В краевой столице в ближайшие дни температура не превысит +10°, потепление прогнозируется только в выходные.

Электровелосипеды в городе начали работать из-за того, что власти решили эвакуировать электросамокаты.

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