В Перми стали недоступны электровелосипеды Whoosh

В Перми больше не получается взять на прокат электровелосипед Whoosh. Однако это не связано с давлением властей на компанию, все дело в неблагоприятных погодных условиях. Утром в краевой столице выпал снег. В связи с этим велосипеды решили сделать временно недоступными для поездок.