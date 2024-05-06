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В Перми суд принял жалобу крупнейшего миноритария Соликамского магниевого завода

В Перми суд принял жалобу крупнейшего миноритария Соликамского магниевого завода

6 мая 2024, 13:21
Фото: properm.ru
Ранее суд удовлетворил иск надзорного органа об изъятии акций предприятия в пользу государства.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми принял к производству жалобу АО «Инвестиционная компания „Регион“» по делу об истребовании акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) в пользу государства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. АО «Инвестиционная компания „Регион“ — крупнейший миноритарий пермского ОАО „СМЗ“.

Ранее, 2 апреля, пермский арбитражный суд удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры и прокуратуры Прикамья об изъятии акций предприятия в пользу государства. Суд был согласен с мнением надзорного органа о том, что ответчик владеет акциями незаконно, так как в 90-е года приватизация завода была проведена с нарушениями.

Как указывается в решении суда, лишаться своих акций также лица, купившие их на бирже. Против этого возразил Центробанк. Согласно судебному акту, из-за того, что акции были приобретены незаконно, все последующие с ними сделки также были совершены незаконно.

В течение апреля Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал первые три жалобы акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». По данным с сайта суда, ими стали физические лица — Анна Тимохина, Денис Кочеров и Ирина Ваал. Кроме того, в начале мая апелляционная жалоба была подана ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

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#Пермь#Соликамский Магниевый завод#Жалоба#Генпрокуратура#Государство#Семнадцатый арбитражный апелляционный суд#Прокуратура Прикамья#Крупнейший миноритарий#АО Инвестиционная компания Регион#Изъятие акций#90-е года
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