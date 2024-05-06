В Перми суд принял жалобу крупнейшего миноритария Соликамского магниевого завода

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми принял к производству жалобу АО «Инвестиционная компания „Регион“» по делу об истребовании акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) в пользу государства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. АО «Инвестиционная компания „Регион“ — крупнейший миноритарий пермского ОАО „СМЗ“.
Ранее, 2 апреля, пермский арбитражный суд удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры и прокуратуры Прикамья об изъятии акций предприятия в пользу государства. Суд был согласен с мнением надзорного органа о том, что ответчик владеет акциями незаконно, так как в 90-е года приватизация завода была проведена с нарушениями.
Как указывается в решении суда, лишаться своих акций также лица, купившие их на бирже. Против этого возразил Центробанк. Согласно судебному акту, из-за того, что акции были приобретены незаконно, все последующие с ними сделки также были совершены незаконно.
В течение апреля Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал первые три жалобы акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». По данным с сайта суда, ими стали физические лица — Анна Тимохина, Денис Кочеров и Ирина Ваал. Кроме того, в начале мая апелляционная жалоба была подана ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».