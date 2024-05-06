В Перми улицу Монастырскую могут продлить до Мотовилихинских заводов

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
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Updated Сегодня, 14:54
В Перми ул. Монастырскую могут продлить до территории «Мотовилихинских заводов». Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало проект документов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми. Об этом сообщило ИА «Текст».
Согласно проекту, ул. Монастырскую планируется продлить от путепровода на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I до улицы 1905 года. Строительные работы будут проведены в два этапа. На участке предусматривается создание дорожной части, создание условий для движения на велосипедах, укладка тротуаров, а также посадка деревьев.
С целью строительства двухполосной дороги власти хотят изъять два земельных участка за ТЦ «Речник» и два склада. В октябре 2023 года стало известно, что проект планируется реализовать до 2025 года.