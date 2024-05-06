В Перми улицу Монастырскую могут продлить до Мотовилихинских заводов

Согласно проекту, ул. Монастырскую планируется продлить от путепровода на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I до улицы 1905 года. Строительные работы будут проведены в два этапа. На участке предусматривается создание дорожной части, создание условий для движения на велосипедах, укладка тротуаров, а также посадка деревьев.