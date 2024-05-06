В Пермском крае помогли младенцу, который попал в больницу без родителей

О новорожденным в больнице заботилась больничная мама — это профессиональная няня. Проекту «Дедморозим» по уходу за одинокими детьми в стационаре 6 мая исполнилось 10 лет. Ранее это была волонтерская инициатива, доступная в краевой столице, сейчас это уже государственная услуга, работающая на территории всего региона.