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В Пермском крае помогли младенцу, который попал в больницу без родителей

В Пермском крае помогли младенцу, который попал в больницу без родителей

6 мая 2024, 11:00
Фото: «Дедморозим»
За мальчиком ухаживала больничная мама.

В Пермском крае помогли двухмесячному младенцу, который остался в больнице один. Ребенок стал восьмым в семье. На тот момент его мать была лишена прав на всех старших детей, отец находился в больнице. Представителям органов опеки женщина открыла дверь в состоянии опьянения, сообщает фонд «Дедморозим».

О новорожденным в больнице заботилась больничная мама — это профессиональная няня. Проекту «Дедморозим» по уходу за одинокими детьми в стационаре 6 мая исполнилось 10 лет. Ранее это была волонтерская инициатива, доступная в краевой столице, сейчас это уже государственная услуга, работающая на территории всего региона.

За 10 лет больничные мамы позаботились о 1,3 тыс. детях, которые были вынуждены находиться в больницах без родителей. Няни ухаживали за детьми 357 тыс. часов, что эквивалентно 40 годам заботы.

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#Касается каждого#Дедморозим#Пермь#Детский мир
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