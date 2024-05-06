В России зафиксирован рост числа универмагов в 2023 году

На данный момент на российском рынке действуют 18 участников, которые занимаются развитием универмагов, сообщили в CORE.XP. Средняя площадь одного такого магазина составляет более двух тысяч квадратных метров, а количество представленных в нем брендов варьируется от 40 до 250. Как и в ТЦ, универмаги могут иметь фудкорты, зоны отдыха, коворкинги и лекционные площадки.