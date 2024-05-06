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Published Сегодня, 11:53

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В России зафиксирован рост числа универмагов в 2023 году

6 мая 2024, 11:53
В России в 2023 году произошел рост числа универмагов. Согласно информации издания РБК, за последние восемь лет открыто рекордное количество магазинов такого типа.

 

Универмаги представляют собой большие магазины с продукцией разных брендов, объединенные общей концепцией. В 2023 году в стране начали работать 35 подобных объектов.

Это число является рекордом по крайней мере с 2015 года, указывает издание, ссылаясь на данные консалтинговой компании CORE.XP. В 2022 году было открыто всего шесть новых универмагов, а в 2021 году — семь.

На данный момент на российском рынке действуют 18 участников, которые занимаются развитием универмагов, сообщили в CORE.XP. Средняя площадь одного такого магазина составляет более двух тысяч квадратных метров, а количество представленных в нем брендов варьируется от 40 до 250. Как и в ТЦ, универмаги могут иметь фудкорты, зоны отдыха, коворкинги и лекционные площадки.

По мнению руководителя отдела розничной торговли CORE.XP Марины Малахатько, рост числа универмагов в России начался еще в 2014 году. Что касается рекордного увеличения таких магазинов в 2023 году, она добавила, что бренды интересуются этим форматом по двум причинам, сообщает 360tv.ru.

Во-первых, это дает возможность новым игрокам протестировать свои бренды на потребителях и начать развитие в офлайне без больших затрат.

Кроме того, формат универмагов позволяет международным ретейлерам, которые хотят быть представленными в России, не потерять связь с клиентами, добавила собеседница издания.

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