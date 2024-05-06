В Сочи ищут пермяка, устроившего аварию с пострадавшим

В Сочи объявили в розыск уроженца Перми Михаила Плотникова 1984 года рождения. По данным МВД, пермяка подозревают в том, что он еще 18 декабря 2023 года выехал на полосу встречного движения на Mercedes, где столкнулся с Renault Duster. В итоге водитель кроссовера получил тяжкий вред здоровью.