properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В Сочи ищут пермяка, устроившего аварию с пострадавшим

В Сочи ищут пермяка, устроившего аварию с пострадавшим

6 мая 2024, 06:56
Фото: 1MI / сочи.23.мвд.рф
ДТП случилось еще в конце прошлого года, но пермяка объявили в розыск сейчас.
Сюжет
Дтп

В Сочи объявили в розыск уроженца Перми Михаила Плотникова 1984 года рождения. По данным МВД, пермяка подозревают в том, что он еще 18 декабря 2023 года выехал на полосу встречного движения на Mercedes, где столкнулся с Renault Duster. В итоге водитель кроссовера получил тяжкий вред здоровью.

Сейчас возбуждено уголовное дело. 40-летнего пермяка подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушении ПДД, которое привело к причинению тяжкого здоровья человека).

Читайте также:
Пермяк врезался в ограждение и погибВ Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»Молодая девушка погибла в смертельной аварии в Пермском крае
#Дтп#Пермь#Авария
Подпишитесь
Нападавший на военного в поезде в Прикамье заявил, что ничего не помнит
Сегодня, 09:34
Глава Косинского округа может уйти в отставку после отпуска
Сегодня, 09:10
Арт-объект «Скарабей» в Перми восстановят спустя год после нападения вандалов
Сегодня, 08:40
В Перми стали недоступны электровелосипеды Whoosh
Сегодня, 07:47
Мэр Перми Эдуард Соснин призвал пермяков отказаться от поездок на личном транспорте
Сегодня, 06:21
Беспилотники атаковали Белгородскую область. Погибли шесть человек, пострадали — 35
Сегодня, 07:30
"