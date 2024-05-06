В Турции хотят штрафовать за завышение цен

Также предусмотрены штрафы для тех, кто создает нехватку товаров на рынке, что нарушает равновесие и свободную конкуренцию, а также затрудняет доступ потребителей к товарам. В данном случае, штраф может составлять от одного до 12 миллионов лир за каждое нарушение.