В Турции хотят штрафовать за завышение цен

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
За превышение разумных пределов цены товара или услуги, нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч до одного миллиона лир (от трех тысяч до 31 тысячи долларов по текущему курсу), сообщает 360tv.ru.
Также предусмотрены штрафы для тех, кто создает нехватку товаров на рынке, что нарушает равновесие и свободную конкуренцию, а также затрудняет доступ потребителей к товарам. В данном случае, штраф может составлять от одного до 12 миллионов лир за каждое нарушение.