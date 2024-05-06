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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Вандал облил краской три флага России в Петербурге

6 мая 2024, 13:13
Неизвестный человек, скрывающийся под маской, проявил неуважение к символам государства в Санкт-Петербурге. Он залил краской три флага России и два Знамени Победы на проспекте Королева.

Эту информацию сообщили источники издания 360.ru.

Преступление было заснято камерами видеонаблюдения. На записи видно, как человек в черной одежде, в ночное время, подошел к зданию с развевающимся на крыльце флагом. Скорее всего, он использовал шприц для заливки краской, а затем скрылся.

Следственные органы уже возбудили два уголовных дела по статьям о неуважении к государственному флагу России и о реабилитации нацизма. Сейчас правоохранительные органы активно ищут злоумышленника.

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