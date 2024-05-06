Вандал облил краской три флага России в Петербурге

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Эту информацию сообщили источники издания 360.ru.
Преступление было заснято камерами видеонаблюдения. На записи видно, как человек в черной одежде, в ночное время, подошел к зданию с развевающимся на крыльце флагом. Скорее всего, он использовал шприц для заливки краской, а затем скрылся.
Следственные органы уже возбудили два уголовных дела по статьям о неуважении к государственному флагу России и о реабилитации нацизма. Сейчас правоохранительные органы активно ищут злоумышленника.