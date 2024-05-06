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В Перми волонтеры ищут 45-летнюю женщину, пропавшую после Нового года

Волонтеры ищут 45-летнюю пермячку, которая пропала после Нового года

6 мая 2024, 04:29
Фото: Properm.ru / vk.com/permpoisk

В Перми волонтеры ищут 45-летнюю женщину, пропавшую после Нового года

Информации о пермячке нет с начала года.

В Перми ищут 45-летнюю женщину, которая пропала еще в январе 2024 года. Марина Демицкая перестала выходить на связь с родственниками после Нового года. С тех пор неизвестно, где находится пермячка.

Приметы женщины: рост 160 см, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, голубые глаза. Волонтеры не знают, во что была одета Марина во время пропажи, но уточняют особую примету, по которой ее можно узнать — левый глаз пермячки поврежден.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой призывают пермяков сообщить о любой информации, которая есть о пропавшей.

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