Восемь автобусных маршрутов будут следовать в объезд улицы Локомотивной

В Перми сегодня, 6 мая, в 16:00 изменилось движение ряда автобусов из-за строительных работ на ул. Локомотивной. Теперь автобусы №10, 14, 40, 50, 54, 56, 64, 67 и 74 из центра города следуют в объезд Локомотивной через новый тоннель, по ул. 2-й Шоссейной и Углеуральской.