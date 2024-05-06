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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Перми с 6 мая меняется движение автобусных маршрутов на ул. Локомотивной

Восемь автобусных маршрутов будут следовать в объезд улицы Локомотивной

6 мая 2024, 11:02
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

В Перми с 6 мая меняется движение автобусных маршрутов на ул. Локомотивной

В сторону центра города они будут курсировать как обычно.

В Перми сегодня, 6 мая, в 16:00 изменилось движение ряда автобусов из-за строительных работ на ул. Локомотивной. Теперь автобусы №10, 14, 40, 50, 54, 56, 64, 67 и 74 из центра города следуют в объезд Локомотивной через новый тоннель, по ул. 2-й Шоссейной и Углеуральской.

Остановка «ДКЖ» (в сторону микрорайона Парковый) не будет обслуживаться этими автобусными маршрутами, сообщили в пресс-службе мэрии. Чиновники предлагают пермякам пользоваться соседними остановками — «Улица Папанинцев» и «Улица Локомотивная», а также временной остановкой на ул. Фридриха Энгельса. В сторону центра Перми автобусы будут ездить по-прежнему.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Ранее планировалось изменить схему движения восьми автобусных маршрутов 4 мая.

С 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ
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#Авто#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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