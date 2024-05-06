Жителя Прикамья осудили на шесть лет за гибель ребенка в пьяном ДТП

Авария произошла 19 октября 2023 года. 65-летний мужчина был пьян, но тем не менее сел за руль. С ним в машине ехала четырехлетняя девочка. Нетрезвый водитель допустил съезд автомобиля с проезжей части на обочину. Машина перевернулась не менее трех раз. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Девочка умерла в больнице.