Жителя Прикамья осудили на шесть лет за гибель ребенка в пьяном ДТП

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Жителя Бардымского района приговорили к шести годам лишения свободы за пьяное ДТП, в котором погибла четырехлетняя девочка. Ребенок находился в салоне автомобиля который вел обвиняемый, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Авария произошла 19 октября 2023 года. 65-летний мужчина был пьян, но тем не менее сел за руль. С ним в машине ехала четырехлетняя девочка. Нетрезвый водитель допустил съезд автомобиля с проезжей части на обочину. Машина перевернулась не менее трех раз. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Девочка умерла в больнице.
Мужчину судили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Суд назначил ему шесть лет колонии-поселения.