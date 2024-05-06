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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Жителя Прикамья осудили на шесть лет за гибель ребенка в пьяном ДТП

Жителя Прикамья осудили на шесть лет за гибель ребенка в пьяном ДТП

6 мая 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
Четырехлетняя девочка скончалась от травм в больнице
Сюжет
Дтп

Жителя Бардымского района приговорили к шести годам лишения свободы за пьяное ДТП, в котором погибла четырехлетняя девочка. Ребенок находился в салоне автомобиля который вел обвиняемый, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Авария произошла 19 октября 2023 года. 65-летний мужчина был пьян, но тем не менее сел за руль. С ним в машине ехала четырехлетняя девочка. Нетрезвый водитель допустил съезд автомобиля с проезжей части на обочину. Машина перевернулась не менее трех раз. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Девочка умерла в больнице.

Мужчину судили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Суд назначил ему шесть лет колонии-поселения.

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#Суд#Дтп#Криминал#Алкоголь#Погиб ребенок#Смертельное дтп
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