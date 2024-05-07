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Адвокаты стрелка из ПГНИУ Бекмаснурова пытаются доказать, что он болен

Адвокаты стрелка из ПГНИУ Бекмаснурова пытаются доказать, что он болен

7 мая 2024, 14:45
Фото: properm.ru
Защитники утверждают, что психолого-психиатрические экспертизы сделаны следствием с нарушениями.
Сюжет
ПГНИУ

Адвокаты Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в ПГНИУ и убившего шесть человек, пытаются доказать, что их подзащитный болен. Об этом журналисту Properm.ru рассказала гособвинитель Светлана Плотникова.

Защитники Бекмансурова пытаются доказать, что психолого-психиатрические экспертизы сделаны следствием с нарушениями. По их мнению и утверждениям самого стрелка, на самом деле он болен, и именно психические расстройства вынудили пойти его на преступление. Поэтому ему нужно было назначить не пожизненное заключение, а меры медицинского характера.

В случае, если такое ходатайство не будет удовлетворено, защита просила снизить ему срок наказания с пожизненного до максимально возможного, после которого он однажды смог выйти бы на свободу. Эти доводы были отклонены в апелляционной, кассационной инстанциях и в Верховном Суде РФ.

Бывший студент юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. Он убил шестерых человек, еще 20 — ранил. Кроме того, более 30 пермяков пострадали, когда пытаясь спастись, бежали и выпрыгивали из окон. 28 декабря 2022 года убийцу приговорили к пожизненному заключению. Кассационная жалоба рассмотрена сегодня, 7 мая, и оставлена без изменений.

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#Суд#ПГНИУ#Стрельба в университете#Стрельба в пгниу#Бекмансуров
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