Адвокаты стрелка из ПГНИУ Бекмаснурова пытаются доказать, что он болен

В случае, если такое ходатайство не будет удовлетворено, защита просила снизить ему срок наказания с пожизненного до максимально возможного, после которого он однажды смог выйти бы на свободу. Эти доводы были отклонены в апелляционной, кассационной инстанциях и в Верховном Суде РФ.