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В Белгородской области в результате атаки дрона ранен участник теробороны

Беспилотники атаковали Белгородскую область: ранен участник теробороны

7 мая 2024, 09:45
Фото: 1MI

В Белгородской области в результате атаки дрона ранен участник теробороны

Вчера регион подвергся налетам дронов несколько раз.

Белгородская область продолжает подвергаться атаке беспилотников с Украины. Сегодня, около 11:00 по московскому времени был уничтожен один дрон над регионом. А вчера, в период с 20:10 до 22:20 были сбиты еще три БПЛА, следует из официальных сводок Минобороны России.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале о последствиях одной из атак. В селе Щетиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал ехавший по дороге автомобиль. За рулем машины находился участник белгородской территориальной самообороны. В итоге мужчина получил осколочные ранения нижней конечности, врачи скорой помощи доставили его в городскую больницу №2 Белгорода. Сейчас пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, он отпущен на амбулаторное лечение.

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#Общество#Военная операция на Украине#Сво
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