Беспилотники атаковали Белгородскую область: ранен участник теробороны

Белгородская область продолжает подвергаться атаке беспилотников с Украины. Сегодня, около 11:00 по московскому времени был уничтожен один дрон над регионом. А вчера, в период с 20:10 до 22:20 были сбиты еще три БПЛА, следует из официальных сводок Минобороны России.