Беспилотники атаковали Белгородскую область: ранен участник теробороны

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Белгородская область продолжает подвергаться атаке беспилотников с Украины. Сегодня, около 11:00 по московскому времени был уничтожен один дрон над регионом. А вчера, в период с 20:10 до 22:20 были сбиты еще три БПЛА, следует из официальных сводок Минобороны России.
Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале о последствиях одной из атак. В селе Щетиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал ехавший по дороге автомобиль. За рулем машины находился участник белгородской территориальной самообороны. В итоге мужчина получил осколочные ранения нижней конечности, врачи скорой помощи доставили его в городскую больницу №2 Белгорода. Сейчас пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, он отпущен на амбулаторное лечение.